Реконструкция «Колизея» начнется в 2025 году

Реконструкция «Колизея», который сейчас является основной площадкой театра «Провинциальные танцы», начнется только в 2025 году.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. По его словам, сейчас проект проходит государственную экспертизу, затем состоится ценовая экспертиза. Важно, что она будет завершена к началу работы над городским бюджетом на 2025 год. Илья Марков отметил, что глава города Алексей Орлов считает реконструкцию «Колизея» очень важным проектом – ведь это и «домашняя» площадка «Провинциальных танцев», и знаковый для Екатеринбурга объект культурного наследия.

Реконструировано будет все здание. Принципиальный момент – не изменится ни высотность, ни этажность. Очень важно сохранить высокий потолок в главном репетиционном зале для отработки танцевальных элементов с поддержками.

На время реконструкции здание будет полностью закрыто. В администрации планируют, что при «оптимистичном» сценарии она займет полтора-два года. В это время театр будет выступать на других площадкам города. Но офис и репетиционные залы будут находиться либо в ЦК «Урал», где «провинциалы» жили до переезда в «Колизей», либо еще в одном месте, которое Илья Марков называть не стал.

Как уже сообщал «Новый День», театр современной хореографии переехал в «Колизей» в 2022 году. До этого небольшой офис «Провинциальных танцев», зал для репетиций и одна из площадок для выступлений находились в ЦК «Урал». В 2021 году директор театра Ольга Паутова рассказала «Новому Дню», что они постоянно «кочуют» по нескольким площадкам. «Нам негде хранить декорации. А ведь каждый год мы ставим по два новых спектакля, и нужны новые. Сейчас мы храним их в четырех местах: часть здесь, часть в ТЮЗе и часть – еще в двух гаражах, – рассказала она, – А ведь Татьяна (Баганова, главный хореограф театра, – прим. ред.) славится большими спектаклями, и все фестивали, в которых мы участвуем, ждут от нас именно большие спектакли. Этот вопрос надо как-то решать».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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