«Провинциальные танцы» могут въехать в здание первого екатеринбургского театра (ФОТО)

Театр современной хореографии «Провинциальные танцы» может обрести собственный дом и переехать в здание бывшего кинотеатра «Колизей», которое было построено в 1845 году за счет екатеринбургских меценатов для артистов того времени. Эта возможность обсуждалась сегодня на выездном заседании комиссии Екатеринбургской городской Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Сначала депутаты посетили ЦК «Урал», где сейчас находится небольшой офис «Провинциальных танцев», зал для репетиций и одна из площадок для выступлений. Директор театра Ольга Паутова рассказала, что они постоянно «кочуют» по нескольким площадкам. «Нам негде хранить декорации. А ведь каждый год мы ставим по два новых спектакля, и нужны новые. Сейчас мы храним их в четырех местах: часть здесь, часть в ТЮЗе и часть – еще в двух гаражах, – рассказала она, – А ведь Татьяна (Баганова, главный хореограф театра – прим.ред.) славится большими спектаклями, и все фестивали, в которых мы участвуем, ждут от нас именно большие спектакли. Этот вопрос надо как-то решать».

Паутова также напомнила, что у «Провинциальных танцев» уже есть 6 «Золотых масок» и 19 номинаций этой премии. «У театра оперы «масок» больше, но и ресурсы несопоставимы, конкурировать все сложнее», – отметила она. По ее словам, бюджетное финансирование «Провинциальных танцев» в последние несколько лет колебалось от 10 до 19 млн рублей, собственные доходы – от 3,2 млн (в 2020 году) до 10 млн в 2021, когда труппу пригласил к сотрудничеству один из московских театров.

Познакомившись с сегодняшними условиями жизни театра, комиссия направилась в здание бывшего кинотеатра «Колизей», который планируется передать «провинциалам». Сейчас там временно обитает Театр кукол, в родном здании которого идет капитальный ремонт, но он должен закончиться в декабре. В начале 2022 года «куклы» освободят «Колизей» и вернутся домой.

Ольга Паутова показала комиссии презентацию адаптации здания под нужды театра. Для того, чтобы сделать из объекта культурного наследия современный культурный центр, потребуются время и деньги. По оценкам начальника управления культуры Ильи Маркова, речь идет о 300-350 млн рублей. Он также пояснил, почему городские власти предложили театру именно «Колизей»: именно здесь был первый городской театр, и именно здесь мог бы появиться новый культурный центр, в котором выступали бы не только «Провинциальные танцы», но и другие современные коллективы.

«С 2010 года театр «Провинциальные танцы» является муниципальным, а сегодня, в 2021 году, у танцоров нет «единого дома», где они могли бы и репетировать, и выступать, – заявила СМИ после заседания председатель комиссии Ира Овчинникова. – Мы увидели, насколько это сложно. Речь идет даже не о двух площадках, а о трех-четырех. Поэтому мы поддерживаем концепцию, котораянам была показана. Увидеть, как это все будет, пока сложно, но общее понимание есть – создать в центре города пространство современной хореографии, современного искусства. Сейчас в XXI веке очень много технических решений, чтобы сделать все необходимое, чтобы театр здесь жил, работал. Мы едины во мнении, что «Колизей» –это театральный центр. В преддверии рассмотрения бюджета Екатеринбурга 2022 года комиссия выйдет с предложением заложить средства на проектно-сметную документацию».

Депутат Дмитрий Сергин добавил: «Действительно, «Провинциальные танцы» – это бренд Екатеринбурга, который известен и в стране, и в мире, и мы хотим, чтобы театр приобрел свой дом. Сегодня уже практический решенный вопрос его переезда на базу бывшего кинотеатра «Колизей». Конечно, вопрос адаптации объекта культурного наследия к современным тенденциям – непростой, но я думаю, что сегодня нет ничего невозможного. Хотелось бы увидеть и само здание «Колизея» в каком-то обновленном виде, адаптированном под современность, и чтобы в нем появилась жизнь, яркая, красивая, чтобы это было очередной фишкой для Екатеринбурга».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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