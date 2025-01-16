Суд отказался изменить приговор шпионке с УВЗ

Экс-сотрудница Уралвагонзавода Виктория Мухаметова не смогла добиться апелляции на приговор. В октябре прошлого года ее признали виновной в госизмене. Женщину задержали вместе с ее мужем, тоже бывшим работником УВЗ. Установлено, что семейная пара передавала за денежное вознаграждение спецслужбам Украины сведения военно-технического характера.

Суд назначил Мухаметовой 12,5 года в колонии общего режима, штраф 300 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения. Приговор был обжалован стороной защиты. «Сегодня Второй апелляционный суд по итогам рассмотрения признал приговор законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу», – сообщили в суде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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