В Ревде мать и двое детей отравились газом в квартире

В больницу Ревды попали женщина и двое ее детей с признаками отравления бытовым газом. Семья проживает в многоквартирном доме, оборудованном газовыми колонками.

По данным областной прокуратуры, одному из пострадавших детей шесть лет, второму – два года. Они поступили в больницу 16 января в 00:21 вместе с матерью. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Семья считается благополучной, на учете органов профилактики не состояла. Прокуратура проверит, как в многоквартирном доме проходило обследование дымоходов и вентиляционных каналов и осмотр газового оборудования.

Аналогичный случай был в декабре 2024 года в Дегтярске. Четверо детей в возрасте от 1 года до 16 лет отравились угарным газом – все они проживали в квартире с газовой колонкой. Причиной случившегося стал неисправный датчик автоматического отключения газовой колонки. Кроме того, в доме был забит канал дымоудаления.

Ревда, Ангелина Сергеева

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