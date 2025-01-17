Житель Ирбита прикурил от Вечного огня и пойдет под суд (ФОТО)

30-летнему жителю Ирбита предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символа воинской славы России».

Как рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, вечером 11 января 2025 года обвиняемый гулял по улицам Ирбита, в какой-то момент захотел курить и прикурил от Вечного огня на площади имени маршала Георгия Жукова.

«Обвиняемый осознавал, что Вечный огонь является символом воинской славы, поскольку из пройденных им в школе уроков истории он знал, что Вечный огонь призван увековечить память павших воинов. Вместе с тем, в момент содеянного обвиняемый проигнорировал уважительное отношение к символу воинской славы, реализовав свое намерение прикурить сигарету», – сообщил Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что фигурант проживает с родителями, срочную службу в армии не проходил: «Соответствующую закалку и укрепление чувства патриотизма, видимо, вовремя не получил, отсюда, вероятно, и результат. Гражданин по имени Евгений, так зовут нашего антигероя, был установлен и задержан при проведении оперативных мероприятий сыщиками Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД совместно с оперуполномоченными угрозыска полиции Ирбита. Вычислили его в ходе анализа записей с камер видеонаблюдения».

Фото – департамент информполитики Свердловской области

Как уже писал «Новый День», Вечный огонь в Ирбите появился совсем недавно. Торжественная церемония зажжения Вечного огня на обновленном мемориале памяти горожан – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла состоялась 4 мая 2024 года. Факел с пламенем Победы, зажженный от Вечного огня на Мамаевом кургане, доставили из Волгограда на мотоцикле «Урал».

Ирбит, Елена Владимирова

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