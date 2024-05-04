На мемориале в Ирбите зажгли Вечный огонь от факела, привезенного с Мамаева кургана (ФОТО)

Несмотря на сильный снегопад, сегодня в Ирбите прошла церемония зажжения Вечного огня на обновленном мемориале памяти горожан – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Факел с пламенем Победы, зажженный от Вечного огня на Мамаевом кургане, доставили из Волгограда.

«Сегодняшняя передача огня – это символ связи двух героических городов Екатеринбурга – Свердловска и Волгограда – Сталинграда. У Евтушенко есть строки, в которых он называет Свердловск «Сталинградом нашего тыла». Жители Ирбита, как и других уральских городов, не призванные на фронт, героически ковали победу, работая на заводах и предприятиях. Вечный огонь – как знак исторической памяти, которая должна быть в наших сердцах, как напоминание о том, что происходило на фронте и в тылу. Ведь, без надежного тыла не было бы победного фронта», – цитирует ДИП заместителя губернатора Валерия Чайникова.

Работы по обновлению мемориала проводились с 2022 года. Основание Вечного огня на обновленном мемориале выполнено из четырех цельных полированных гранитных плит Дымовского месторождения.

Добавим, в Екатеринбурге накануне Дня Победы провели техобслуживание мемориалов «Вечный огонь» на площади Коммунаров и Широкореченском кладбище. Газовики очистили чаши и горелочные устройства от загрязнений, проверили надежность креплений и отрегулировали процесс сжигания газа.

Ирбит, Елена Владимирова

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