Частицу Вечного огня с Мамаева кургана привезут в Ирбит на мотоцикле «Урал» (ФОТО)

Завтра, 4 мая, в Ирбит привезут лампаду с пламенем Победы, зажженную от Вечного огня на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как сообщили в ДИПе, огонь из Волгограда в стилизованном факеле уже завтра доставят на мотоцикле «Урал» в Ирбит на бульвар Победы на обновленный мемориал, посвященный боевым и трудовым подвигам ирбитчан в годы Великой Отечественной войны. Здесь в 14:00 пройдет торжественная церемония зажжения Вечного огня. На ней будут присутствовать ветераны, представители органов власти Свердловской области и делегация из Волгограда.

Администрация Ирбита обращает внимание горожан на то, что прийти на бульвар Победы стоит заранее, так как для обеспечения антитеррористической безопасности его территорию огородят, а на площадку можно будет попасть только через пропускные пункты.

Ирбит, Елена Владимирова

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