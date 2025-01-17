Вручены награды победителям конкурса «Достояние Среднего Урала»

Мотоцикл «Урал», музейный комплекс в Верхней Пышме, природный парк «Оленьи ручьи», сказы Павла Бажова, Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн и музей «Северская домна» получили почетный статус «Достояние Среднего Урала». Стелы и дипломы победителям конкурса вручил сегодня губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в ДИПе.

В голосовании приняли участие 160 тысяч свердловчан. В этом году почетный статус впервые получили не пять, а шесть победителей. За мотоцикл «Урал» было отдано 24 413 голосов, за музейный комплекс в Верхней Пышме – 22 423 голоса, за природный парк «Оленьи ручьи» – 16 423 голоса, сказы Павла Бажова набрали 15 332 голоса, Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн – 14 099 голосов, музейный комплекс «Северская домна» – 13 741 голос.

Памятные стелы и дипломы получили исполнительный директор Ирбитского мотоциклетного завода Владимир Курмачев; директор музейного комплекса в Верхней Пышме Николай Резинских; директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин; председатель Полевской организации ветеранов (за объект «Сказы Бажова») Раиса Бобкова; начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин; управляющий директор Северского трубного завода Дмитрий Марков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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