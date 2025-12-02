российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 декабря 2025, 09:40 мск

«Достоянием Среднего Урала» стала СвЖД

Свердловская железная дорога стала лидером народного голосования за «Достояние Среднего Урала». За нее отдали голоса 5962 человека – почти 12% от всех респондентов.

В пятерку лидеров также вошли Уральский федеральный университет – за него проголосовали 5384 человек (10,8%); Синяя гора – набрала 4650 голосов (9,3%); спорткомплекс «Динамо» – 4615 голосов (9,2%); памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову – 4315 голосов (8,6%), отметили в ДИПе.

Также за право получить это звание боролись «Артинская коса», Белоярская атомная станция, Верх-Нейвинские ложкари, Исторический сквер города Екатеринбурга, мемориал «Черный тюльпан», музей разведчика Николая Кузнецова в Талице, Нижнетагильский подносный промысел, «Парк Сказов», «Уральские пельмени», Уральский добровольческий танковый корпус.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 17 января – в день рождения Свердловской области.

Напомним, в прошлом году почетный статус «Достояние Среднего Урала» получили мотоцикл «Урал», музейный комплекс в Верхней Пышме, природный парк «Оленьи ручьи», сказы Павла Бажова, Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн и музей «Северская домна». Больше всего голосов – 24 413 – отдали за мотоцикл «Урал».

Екатеринбург, Дарья Деменева

