Сегодня Крещение Господне

Сегодня Русская православная церковь отмечает Крещение Господне, это 1 из 12 главных христианских праздников. Праздник Крещения называется также Богоявлением, поскольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица, Бог явил себя миру в троичности лиц, в трех ипостасях – Отца, Сына и Святого Духа. Как описывают это событие евангелисты, с неба на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, Бог Отец глаголал с небес: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Крещенская вода считается святыней. Ее пьют с молитвой натощак и окропляют ею людей и жилища.

Екатеринбург, Елена Васильева

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