«Забросали досками и подожгли»: в Реже двое мужчин убили незнакомца за оскорбление

Накануне в Реже двое пьяных мужчин зарезали и подожгли незнакомца из-за оскорбления. Тело 42-летнего потерпевшего нашли прохожие возле гаражного бокса в районе улицы Северной.

«Жестокое убийство сыщикам уголовного розыска отдела полиции Режа удалось раскрыть «по горячим следам» после тщательного анализа видеозаписей с уличных камер видеонаблюдения. Оба подозреваемых ранее не судимы. Первый из них – молодой человек 2004 г.р., работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй – 2003 г.р., комплектовщиком на складе коммерческого предприятия», – рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Конфликт произошел вблизи кафе «Шашлычный дворик», там же подозреваемые избили и нанесли ножевые ранения своему оппоненту. После подельники оттащили потерпевшего к гаражному комплексу, забросали досками и подожгли, а затем скрылись с места происшествия.

По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, в ходе обыска у фигурантов нашли нож и банковскую карту погибшего. Сейчас обвиняемые находятся по стражей, их проверяют на возможную причастность к другим преступлениям. Одному из задержанных, 21-летнему мужчине, уже предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц», предусматривающей вплоть до пожизненного лишения свободы.

«В дальнейшем действиям обвиняемого, а также действиям его сообщника будет дана итоговая правовая оценка с учётом всех обстоятельств, которые будут установлены в ходе расследования уголовного дела. В ближайшее время следствие СКР обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обоих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнул Александр Шульга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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