Житель Режа, зарезавший незнакомца, останется в СИЗО до 17 марта

Режевской городской суд избрал меру пресечения 22-летнему мужчине, жестоко убившему незнакомца из-за оскорбления. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц», и пробудет в СИЗО до 17 марта.

Как ранее писал «Новый День», 18 января двое пьяных мужчин зарезали и подожгли 42-летнего прохожего. «Жестокое убийство сыщикам уголовного розыска отдела полиции Режа удалось раскрыть по горячим следам после тщательного анализа видеозаписей с уличных камер видеонаблюдения. Оба подозреваемых ранее не судимы. Первый из них – молодой человек 2004 г.р., работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй – 2003 г.р., комплектовщиком на складе коммерческого предприятия», – ранее сообщал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Конфликт произошел вблизи кафе «Шашлычный дворик», там же подозреваемые избили и нанесли ножевые ранения своему оппоненту. После подельники оттащили потерпевшего к гаражному комплексу, забросали досками и подожгли, а затем скрылись с места происшествия.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что меру пресечения в отношении второго фигуранта изберут также сегодня.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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