Екатеринбургская дума начнет 2025 год с собственной реорганизации

Екатеринбургская дума выходит с каникул. На этой неделе депутаты соберутся на первые заседания постоянных комиссий. «Новый День» выяснил, чем будут заниматься мундепы в весеннюю сессию.

В конце декабря депутаты приняли решение об изменении штатного расписания. Суть в том, что количество подразделений в аппарате ЕГД сокращается с 10 до 8. Например, пресс-служба думы объединится с аналитическим отделом, а управление по организационной работе вырастет до целого департамента. В результате реорганизации сократятся две ставки сотрудников в управлении по работе с обращениями, но появится дополнительная ставка в управлении по материально-техническому обеспечению. Как отмечал первый вице-спикер Михаил Матвеев, изменения в штате позволят повысить статус, а в будущем и оплату труда муниципальным служащим. Решение вступит в силу с 1 апреля, на реорганизацию аппарата думы потребуется 3,1 миллиона рублей из бюджета. Но уже в январе комиссия по местному самоуправлению начнет менять действующие положения, чтобы они соответствовали новому штатному расписанию ЕГД.

Первое пленарное заседание думы назначено на 28 января. Помимо технических правок документов депутаты рассмотрят вопрос о выдаче дубликатов почетных знаков взамен утерянных. С такой просьбой в думу обратился председатель городского совета ветеранов Федор Ледерер.

В феврале Екатеринбургская дума заслушает отчет начальника городской полиции, обсудит вопрос защиты прав потребителей и подведет итоги работы молодежной палаты. В марте планируется рассмотреть годовой отчет счетной палаты, а также внести изменения в положение о муниципальном земельном контроле. В апреле городская дума займется профсоюзами и инициативными проектами и в очередной раз внесет изменения в Правила благоустройства. В мае депутаты рассмотрят отчет об исполнении бюджета за первый квартал года, обсудят ставку земельного налога и предоставление муниципальных преференций. В июне будет первая корректировка бюджета-2025, а перед уходом на летние каникулы депутаты заслушают ежегодный отчет главы города Алексея Орлова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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