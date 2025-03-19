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Среда, 19 марта 2025, 15:37 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбургской думе изменится работа с обращениями избирателей

В Екатеринбургской думе с 1 апреля реорганизуют аппарат. Самое заметное изменение коснется управления по работе с обращениями: оно войдет в состав департамента правового обеспечения. Нововведение позволит более качественно готовить ответы на обращения граждан, сообщили в пресс-службе ЕГД.

В думе также составили план мероприятий по улучшению работы с электронной формой обратной связи. В планах на 2025-й год – провести полное техническое обследование официального сайта и домена Екатеринбургской думы.

Как ранее писал «Новый День», реорганизация аппарата думы приведет к изменению штатного расписания. На кадровую перестановку потребуется 3,1 миллиона рублей из бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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