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Вторник, 21 января 2025, 11:21 мск

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Мишустин подписал документ об альткотельной в Екатеринбурге

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Екатеринбурге будет введен метод альткотельной – это изменит принцип тарифообразования в сфере теплоснабжения.

Как рассказывал «Новый День», тариф рассчитывается исходя из того, как если бы дом отапливался собственной котельной, включая затраты на топливо, амортизацию, и т.д. Это необходимо для более активной модернизации инфраструктуры.

В правительстве региона поддержали переход в единую ценовую зону теплоснабжения с оговоркой – новые тарифы не только будут достаточны для реализации инвестпрограмм ресурсоснабжающей организации, но и не будут чрезмерными для потребителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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