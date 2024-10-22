«Мы не против новой модели рынка тепла». На Урале обсуждают метод альткотельной

На Урале обсуждают новую методику расчетов за тепловую энергию – т.н. альткотельная, которую уже опробовали российские города-миллионники, может начать применяться и в Свердловской области. При этом у метода есть как противники, так и сторонники. «Новый День» изучил мнения сторон и выяснил, как в действительности может измениться ситуация для потребителей с переходом на метод альткотельной.

Что это такое?

В некоторых странах из-за высоких цен на отопление жители многоэтажек по своему решению отключаются от централизованной подачи ресурса и оборудуют альтернативную котельную, чтобы платить меньше.

В России речи о том, чтобы отключать потребителей от поставки ресурса, не идет – принципы подачи тепла остаются прежними, но тариф рассчитывается исходя из того, как если бы дом отапливался собственной котельной, включая затраты на топливо, амортизацию, и т.д.

На чужих ошибках

На Урале внедрение альткотельной обсуждают уже не первый год, история тянется еще с доковидных времен. И если первое время позиция властей была такова, что сначала необходимо посмотреть опыт других регионов, ставших пионерами перехода на новый метод, то сейчас, когда соответствующая база знаний получена, настороженности стало меньше.

«В целом, мы не против новой модели рынка тепла. Но для нас важно, чтобы при новой регуляторике был сохранен баланс интересов теплоснабжающей организации и потребителей. Нам необходимо понимать, что предложенные тарифы позволят обеспечить инвестпрограммы единого теплопоставщика, но также и не станут чрезмерной нагрузкой на жителей региона», – пояснил «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Так ли страшна альтернатива

Противники альткотельной чаще всего указывают на то, что переход на новый метод расчетов может увеличить размер платы для потребителей. Причем цифры, как правило, называют фантастические – в 1,5-2 раза больше действующего уровня. Однако такая «индексация» едва ли будет вдвое выше предельного уровня ежегодного роста тарифов. Все калькуляции определены Минэнерго РФ. «В условиях повышения предельного индекса во многих муниципальных образованиях вместо 8-9% местные власти запрашивают 15-20% из-за износа сетей, нехватки денег на ремонтные летние кампании и угрозы массовых аварийных ситуаций в отопительный период – повышение плюсом на 4-5% к текущему предельному индексу уже не кажется таким огромным», – говорит депутат профильного комитета городской думы одного из уральских городов.

Для чего все затевается

Действительно, модернизация, а тем более развитие инфраструктуры, требуют серьезных вложений. В текущих условиях денег хватает только на поддерживающие работы. На замену и полноценную реконструкцию сетей, в том числе внутриквартальных, распределительных и магистральных, для бесперебойного энергоснабжения требуются крупные инвестиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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