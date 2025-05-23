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Пятница, 23 мая 2025, 09:01 мск

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В мэрии рассказали, как теперь будут меняться тарифы на тепло в Екатеринбурге

Екатеринбург переходит в единую ценовую зону теплоснабжения, ее также называют методом альткотельной – в таком случае тариф на отопление рассчитывается исходя из того, как если бы дом отапливался собственной котельной, включая затраты на топливо, амортизацию, и т.д. Ранее в правительстве Свердловской области поддержали переход в единую ценовую зону теплоснабжения с оговоркой: новые тарифы не только будут достаточны для реализации инвестпрограмм ресурсоснабжающей организации, но и не будут чрезмерными для потребителей.

На практике рост цен на тепло для потребителей будет строго ограничен – тариф будет повышаться, как это происходит каждый год, предельный индекс роста платы, который устанавливает Минэкономразвития РФ, могут увеличивать максимум на 3%. «Изменение цены будет осуществляться один раз в год, как это происходит и сегодня. Таким образом, увеличения цены в два раза не произойдет, существенных изменений не будет», – пояснили в администрации Екатеринбурга.

Там рассказали, что создают службу муниципального контроля, которая будет заниматься вопросами тарифного регулирования в соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении»: «Также в соглашениях, которые администрация Екатеринбурга будет заключать с каждой единой теплоснабжающей организацией, будет предусмотрен дополнительный механизм сглаживания темпа роста цены на тепловую энергию».

Постановление о переходе Екатеринбурга в единую ценовую зону подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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