Умер легендарный декан философского факультета УрГУ

В Екатеринбурге на 71-м году жизни скончался бывший декан философского факультета УрГУ, профессор, д.ф.н. Александр Перцев.

«Уроженец Нижнего Тагила, авторитетный эксперт в области философской антропологии и истории философии, Александр Владимирович возглавлял философский факультет УрГУ (затем УрФУ) с 1995 по 2014 годы», – рассказали в пресс-службе университета.

Бывшие студенты сегодня вспоминают профессора в соцсетях. Многие отмечают его харизму, чувство юмора, особый талант к преподаванию классической немецкой философии.

Место и время прощания станет известно позже.

«Новый День» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Александра Перцева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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