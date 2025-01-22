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Среда, 22 января 2025, 13:30 мск

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Прощание с профессором УрФУ Александром Перцевым состоится в пятницу

Прощание с доктором философских наук, почетным профессором, бывшим деканом философского факультета УрФУ Александром Перцевым начнется в пятницу, 24 января, в 12:00 в Демидовском зале корпуса университета на пр. Ленина, 51.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Перцев скончался накануне в Екатеринбурге на 71-м году жизни. Профессор возглавлял философский факультет УрГУ (затем УрФУ) с 1995 по 2014 годы.

Бывшие студенты сегодня вспоминают профессора в соцсетях. Многие отмечают его харизму, чувство юмора, особый талант к преподаванию классической немецкой философии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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