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Среда, 22 января 2025, 10:54 мск

Новости Екатеринбург

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Бродячие собаки прячутся в подвале школы и нападают на учеников

Школа № 83

В Екатеринбурге стая бродячих собак терроризирует учеников школы № 83. Часть особей удалось отловить, часть – прячется в полуподвальном помещении, в которое проникает через дыру, ее не могут заделать уже несколько месяцев. Родители школьников в соцсетях сообщают, что собаки нападают на детей.

В «Спецавтобазе», которая занимается отловом безнадзорных животных уточнили, что с начала зимы поймали уже восемь животных, их осмотрели ветеринары, чипировали, стерилизовали и привили. Некоторым уже даже нашли новые семьи, часть остается в приюте. Однако из-за того, что оставшиеся на свободе псы используют лаз в подвал, поймать их не удается, и стая пополняется новыми особями.

Интересно, что в школе № 83 недавно прошла масштабная реконструкция. Администрация учебного учреждения пообещала заделать собачий лаз в ближайшее время.

Екатеринбург, Елена Сычева

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