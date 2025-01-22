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Среда, 22 января 2025, 12:56 мск

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На модернизацию Ирбитского молзавода направят 400 млн рублей

Фото: ДИП Свердловской области

В 2025 году на модернизацию Ирбитского молочного завода потратят свыше 400 миллионов рублей. Инвестиционные проекты, которые реализуют на предприятии, предполагают реконструкцию и автоматизацию производства, а также приобретение нового оборудования для увеличения мощностей. Об этом сообщает департамент информполитики.

По словам замминистра АПК и потребительского рынка Светланы Тереховой, сегодня Ирбитский молзавод перерабатывает около 180 тысяч тонн молока в год. Все сырье предприятие получает от поставщиков Свердловской области. Продукция завода известна во всех регионах УрФО. Сейчас в товарной линейке предприятия 120 наименований продукции.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2024 года областное заксобрание одобрило продажу еще 25% акций Ирбитского молочного завода. После этого в собственности у региональных властей должно остаться только 26%. В 2023 году правительство Свердловской области продало 49% акций Ирбитского молочного завода. Пакет купило связанное с группой «Синара» акционерное общество «СмартПроект» за 1 млрд 175 млн 850 тысяч рублей.

Ирбит, Елена Владимирова

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