Депутаты разрешили продать 25% акций Ирбитского молзавода

Заксобрание рассмотрело поправки правительства в программу приватизации госимущества. Депутаты 33 голосами против 8 одобрили продажу 25% акций Ирбитского молочного завода. После этого в собственности у региональных властей останется только 26%.

Ранее на заседании профильного комитета перед депутатами выступила министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова. Она рассказала, что на Ирбитском молзаводе разработана большая инвестпрограмма, для реализации которой требуется привлечение негосударственных инвестиций. После сделки в государственной собственности Свердловской области сохраняется пакет акций в размере 26% уставного капитала, что позволит участвовать в принятии решений по вопросам деятельности общества, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году правительство Свердловской области продало 49% акций Ирбитского молочного завода. Пакет купило связанное с группой «Синара» акционерное общество «СмартПроект» за 1 млрд 175 млн 850 тысяч рублей. Тогда замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов заявил, что продажа акций позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, а также привлечь инвестиции и способствовать развитию конкуренции на рынке молочной продукции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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