Уголовное дело депутата гордумы начали рассматривать в суде

Сегодня Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении депутата гордумы Виталия Чачина. Ему предъявлено обвинение в ограничении конкуренции (п. «а» ч.2 ст. 178 УК РФ). Претензии к народному избраннику от партии «Единая Россия» возникли у Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела картельный сговор, в котором участвовала компания Чачина «Сити Билдинг», при заключении контракта на 66,5 млн рублей на строительство моста в Челябинской области.

По версии следствия, Чачин мог договориться с представителем другого участника торгов, компанией «Техностройкомплект». «… в рамках расследования уголовного дела вообще исключили второго участника, признали его непричастным в связи с тем, что у него не было никаких служебных полномочий. А в отношении всех остальных директоров, учредителей был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас получается ситуация, что я договорился сам с собой, потому что второго-то участника сговора у них нет», – приводит слова Чачина «Сигнал Урал».

Екатеринбург, Елена Сычева

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