
Понедельник, 22 декабря 2025, 13:27 мск

Прокурор призвал отправить депутата в колонию на 5 лет

В Екатеринбурге подходит к концу судебный процесс над действующим депутатом городской думы Виталием Чачиным, которого обвиняют в ограничении конкуренции с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить Чачину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей, лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 2 года.

Оглашение приговора назначено на 29 декабря, 12:00.

Напомним, претензии к народному избраннику от партии «Единая Россия» возникли год назад у Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела картельный сговор, в котором участвовала компания Чачина «Сити Билдинг», при заключении контракта на 66,5 млн рублей на строительство моста в Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

