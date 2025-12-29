Депутата, обвиненного в картельном сговоре, признали невиновным (ФОТО)

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал невиновным бизнесмена и депутата Екатеринбургской гордумы Виталия Чачина, которого обвиняли в ограничении конкуренции с использованием служебного положения, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, в ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить Чачину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей, лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 2 года.

Претензии к народному избраннику от партии «Единая Россия» возникли год назад у Федеральной антимонопольной службы, она усмотрела картельный сговор, в котором участвовала компания Чачина «Сити Билдинг», при заключении контракта на строительство моста в Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube