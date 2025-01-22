Как изменились условия по льготной ипотеке в 2025 году

Банки возобновили выдачу ипотечных кредитов с господдержкой, но для заемщиков появились новые ограничения. Разбираемся, что изменилось в программах.

Семейная ипотека под 6%

Льготный кредит можно оформить на покупку квартиры в новостройке или на строительство индивидуального дома, причем только один раз. На вторичное жилье программа не распространяется. Такую ипотеку могут взять семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет, ребенок с инвалидностью или не менее двух детей в возрасте от 7 до 17 лет. Максимальная сумма кредита для Свердловской области – 6 миллионов рублей, процентная ставка – от 6%. Условия по первоначальному взносу зависят от того, какой банк выбрал заемщик.

«Сбербанк возобновил выдачу кредитов по льготной программе «Семейная ипотека» с 16 декабря 2024 года. Минимальный размер первоначального взноса по программе составляет от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Сохранить минимальный размер первоначального взноса на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Сбербанка.

Аналогичные условия по семейной ипотеке предлагает ВТБ. В «Альфа-банке» первоначальный взнос начинается от 30%. «Газпромбанк» установил первоначальный взнос от 30,01% для зарплатных клиентов, для других категорий заемщиков – 50%. Процентные ставки по льготным ипотечным программам в банке колеблются от 11% до 20,1% годовых.

ИТ-ипотека под 6%

Для получения этого льготного кредита ежемесячная зарплата заемщика должна быть не менее 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 90 тысяч рублей в других населенных пунктах. Оформить такую ипотеку могут специалисты, работающие в аккредитованной Минцифры IT-компании не менее 3 месяцев. Возраст заемщика – от 18 до 50 лет. Стоит отметить, что в Москве и Санкт-Петербурге купить жилье по данной программе нельзя. Также сотрудники компаний, зарегистрированных в одной из столиц, не могут стать заемщиками, даже если работают из другого региона удаленно.

Сбербанк и ВТБ выдают IT-ипотеку с кредитом до 9 миллионов рублей и первоначальным взносом от 20,1%. «Альфа-банк» может предложить клиентам увеличить сумму кредита до 18 миллионов рублей с первоначальным взносом от 30%.

Дальневосточная и арктическая ипотека под 2%

Жилье по этой программе можно купить на территории Дальнего Востока или Арктической зоны России. Причем не обязательно на момент подачи заявки проживать в этих регионах. Кредит можно получить при переезде, но необходимо зарегистрироваться на территории региона после получения права собственности в течение 271 дня. Максимальная сумма займа – 9 миллионов рублей, если площадь недвижимости превышает 60 кв. м, в остальных случаях – 6 миллионов рублей. Программа распространяется не только на новостройки, в моногородах разрешена покупка вторичного жилья. Требуется первоначальный взнос в размере 20%.

Заемщиками могут стать молодые семьи (оба супруга не старше 35 лет), участники программы «Дальневосточный или арктический гектар», а также переезжающие в эти регионы учителя, медики, работники ОПК.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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