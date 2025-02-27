Глава Центробанка РФ считает, что застройщики смогут пережить замедление ипотеки

Строительная отрасль сможет переждать замедление темпов выдачи ипотеки благодаря накопленным запасам прибыли, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России. Этому будет способствовать повышение доли сделок по приобретению новостроек за собственные деньги покупателей.

«Если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%. И это только фактически полученные деньги без учета будущих поступлений по рассрочкам. Плюс сами застройщики поднакопили хороший запас прибыли за последние два года», – цитирует главу ЦБ «Российская газета».

Ипотека в 2025 году будет расти значительно медленнее, чем в 2023-2024 годах, рост ограничится «скромными» 5%, прогнозируют в Центробанке. «Ипотечный портфель вырос в прошлом году на 13%, что существенно ниже перегретого 2023 года. Но, по нашей оценке, это абсолютно адекватный темп, если сравнивать с предыдущими годами. В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика», – отметила Эльвира Набиуллина.

Напомним, масштабная программа льготной ипотеки, которая была запущена в 2020 году, завершилась в июле 2024 года. Сегодня банки предлагают четыре льготные ипотечные программы (семейная, сельская, арктическая и дальневосточная и IT-ипотека), но условия для заемщиков стали намного строже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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