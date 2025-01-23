В зоопарке появятся дикобразы, опоссумы и медвежата

В ближайшие дни в екатеринбургском зоопарке ожидают пополнение: появятся древесные дикобразы и пара опоссумов.

Директор зоопарка Светлана Прилепина сообщила на пресс-конференции, что сотрудники также готовятся к встрече с новыми медвежатам. «У нас состав мишек очень поредел: двум проживающим уже 31 и 33 года. Такое малое количество опасных хищников позволяет сделать капитальный ремонт комплекса бурых медведей. И мы ставим перед собой задачу – омолодить эту экспозицию. Тем самым, готовимся к привозу молодых мишек».

По многочисленным просьбам посетителей сотрудники зоопарка также активно ищут самку капибары.

В честь 95-летия зоопарка планируется провести капитальный ремонт не только у медведей, но и легких вольеров для хищных птиц. В планах заменить сетку-рабицу на современную зверовую решетку. «Мы намерены завершить ремонт высоких легких вольеров для хищных птиц, так как сетка-рабица в них еще с советских времен. В настоящее время ремонт активно ведется. Замена сетки на зверовую решетку позволит избежать поперечных перемычек. Это улучшит внешний вид и позволит посетителям лучше наблюдать за птицами. Работы сложные, так как они выполняются на высоте. Наша цель – не допустить проникновения диких птиц в вольеры к нашим животным, так как это является обязательным условием содержания хищных птиц», – подчеркнула директор зоопарка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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