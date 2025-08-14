российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 августа 2025, 11:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Рейсом Алматы – Екатеринбург на Урал прилетели два медведя (ФОТО)

Под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в Екатеринбург из Алматы самолетом прилетели два медведя.

РќРѕРІС‹Р№ Р”РµРЅСЊ: Рейсом Алматы – Екатеринбург на Урал прилетели два медведя (ФОТО)

Как сообщили в пресс-службе ведомства, самец гималайского медведя по кличке Айсар и самка тяньшанского (белокоготного) медведя Алма далее последовали в Екатеринбургский зоопарк. Животные прибыли в специальных контейнерах, обеспечивающих безопасность и комфорт во время перелета.

РќРѕРІС‹Р№ Р”РµРЅСЊ: Рейсом Алматы – Екатеринбург на Урал прилетели два медведя (ФОТО)

В зоопарке приезд новых питомцев комментировать пока отказались. В январе директор учреждения Светлана Прилепина говорила, что в 2025 году сотрудники готовятся к встрече с новыми медвежатами: «У нас состав мишек очень поредел: двум проживающим уже 31 и 33 года. Такое малое количество опасных хищников позволяет сделать капитальный ремонт комплекса бурых медведей. И мы ставим перед собой задачу – омолодить эту экспозицию. Тем самым, готовимся к привозу молодых мишек».

Фото: Россельхознадзор

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

В зоопарке появятся дикобразы, опоссумы и медвежата

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,