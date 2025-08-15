Алексей Орлов поздравил с новосельем бурых медведей (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбургском зоопарке открылись обновленные просторные вольеры для бурых медведей. Поздравить сотрудников зоопарка и их питомцев пришел глава города Алексей Орлов.

«Вольеры оснащены автопоилками, бассейнами, местами для укрытия животных, всеми другими необходимыми приспособлениями и элементами. Пространства организованы таким образом, чтобы медведи чувствовали себя как в естественных условиях обитания. В новом комплексе планируется разместить бурых медведей двух видов: пару тяньшанских и группу гималайских», – написал Алексей Орлов в телеграм-канале.

Как ране писал «Новый День», на этой неделе в Екатеринбург прибыли из Казахстана самец гималайского медведя по кличке Айсар и самка тяньшанского (белокоготного) медведя Алма. Вскоре к ним прибудут их будущие пары. Отметим, другие два медведя зоопарка находятся уже в очень преклонном возрасте, например, гималайскому мишке Гаю – больше 30 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

