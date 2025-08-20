В зоопарк приехала еще одна молодая медведица

В аэропорт Кольцово из Забайкальского края привезли молодую самку гималайского медведя. Теперь она будет жить в Екатеринбургском зоопарке.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, животное привезли со всеми ветеринарными сопроводительными документами.

Как ранее писал «Новый День», на прошлой неделе в Екатеринбург прибыли из Казахстана самец гималайского медведя по кличке Айсар и самка тяньшанского (белокоготного) медведя Алма. Ожидается, что скоро у них появятся пары.

Отметим, другие два медведя зоопарка находятся уже в очень преклонном возрасте, например, гималайскому мишке Гаю – больше 30 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

