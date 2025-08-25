«Уральские авиалинии» рассказали, как путешествовала медведица Кира (ФОТО)

В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, как перевезли из Читы в Екатеринбург гималайскую белогрудую медведицу по имени Кира. Ее вес с коробкой составил 245 кг. Чтобы доставить животное в комфорте, необходимо было учесть несколько важных факторов.

«В отличие от обычных грузов перевозка животных требует особых условий. Чтобы их выполнить, мы работали с проверенным экспедитором – компанией «ТЭК Север-Юг». Очень важно, чтобы полет был безопасен как для медведя, так и для пассажиров. Ведь для мишки даже час лишнего ожидания – это значительный стресс. Так, для Киры мы подготовили борт с обогреваемым и отапливаемым отсеком. Во время перелета температура поддерживалась +20 градусов, чтобы животному было тепло», – рассказал

директор по производству «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев.

Сейчас медведь проходит карантин длиною в месяц, осваивает отреставрированные вольеры и привыкает к уральскому климату. Кира ведет себя осторожно и пока неохотно знакомится с сотрудниками зоопарка.

Кормят медведицу лучшими угощениями: в ее рационе каши, овощи, фрукты, хлеб, листва ивы и осины, говядина, субпродукты, курица и яйца. А в качестве лакомства ей дают мед.

Познакомиться с Кирой можно будет в сентябре.

Напомним, ранее в Екатеринбург прибыли из Казахстана самец гималайского медведя по кличке Айсар и самка тяньшанского (белокоготного) медведя Алма. Киру приобрели в пару к Айсару.

Отметим, другие два медведя зоопарка уже достигли преклонного возраста, например, гималайскому мишке Гаю – больше 30 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube