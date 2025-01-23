В Екатеринбурге будет 9 площадок для старта «Лыжни России»

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2025» состоится 8 февраля. Дистанция лыжного забега в этом году составит 2025 метров. Регистрация на гонку проходит через портал «Госуслуги».

В Екатеринбурге определены 9 площадок, где будет дан массовый старт:

– Преображенский парк в Академическом (улица Вильгельма де Геннина, 61);

– спортшкола Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а, акватория Верх-Исетского пруда);

– лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63);

– спортшкола «Виктория» (улица Отдыха, 111, акватория озера Шарташ);

– детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

– лыжная база в парке имени Маяковского (улица Мичурина, 230);

– лыжная база СОК «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48);

– лыжная база СШ № 19 «Детский стадион» (улица Бакинских Комиссаров, 13);

– спортшкола «Родонит» (улица Прониной, 35).

Также в день проведения лыжной гонки состоится патриотический забег «Герои нашего времени», посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На старт выйдут ветераны боевых действий, представители силовых ведомств и их семей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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