В Екатеринбурге проезд для лыжников будет бесплатным

Екатеринбуржцы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте в день массовой гонки «Лыжня России», которая состоится 8 февраля. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно иметь с собой лыжи, отметил замдиректора городского департамента физической культуры и спорта Иван Алыпов.

Как ранее писал «Новый День», лыжный забег пройдет на девяти площадках:

– Преображенский парк в Академическом (улица Вильгельма де Геннина, 61);

– спортшкола Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а, акватория Верх-Исетского пруда);

– лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63);

– спортшкола «Виктория» (улица Отдыха, 111, акватория озера Шарташ);

– детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

– лыжная база в парке имени Маяковского (улица Мичурина, 230);

– лыжная база СОК «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48);

– лыжная база СШ № 19 «Детский стадион» (улица Бакинских Комиссаров, 13);

– спортшкола «Родонит» (улица Прониной, 35).

Общая дистанция в этом году составит 2025 метров. Регистрация на гонку проходит через портал «Госуслуги».

Площадки будут работать с 10 до 15 часов. Каждый сможет пройти дистанцию в комфортное для себя время. На финише все участники получат шапочки с надписью «Лыжня России».

Также в день проведения лыжной гонки в Преображенском парке состоится патриотический забег «Герои нашего времени», посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На старт выйдут ветераны боевых действий и представители силовых ведомств.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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