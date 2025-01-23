Авария в Новоберезовском оставила без тепла 12 тысяч человек

Прокуратура Березовского проводит проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой сегодня ночью поселок Новоберезовский остался без тепла и горячей воды.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, из-за ЧП было приостановлено теплоснабжение 107 многоквартирных домов и 351 частного домовладения, в которых проживают около 12 тысяч человек, а также двух школ и трех детских садов.

По состоянию на 12:00 котельная начала работать в штатном режиме, циркуляция теплосносителя восстановлена. Параметры теплоснабжения придут в соответствие с нормами в ближайшие часы.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами.

Глава Березовского Евгений Писцов написал в соцсетях, что тепло в поселок вернется в полном объеме примерно в 15-16 часов.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в котельной ООО «Березовские тепловые сети» перемерз трубопровод холодной воды. В это время на улице было -22 °C.

Березовский, Елена Владимирова

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