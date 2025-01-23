Поселок в Березовском остался без отопления в 20-градусный мороз

Сегодня ночью в поселке Новоберезовский произошла коммунальная авария – у жителей пропали отопление и горячая вода. Сейчас в Березовском холодно, -21 °С.

Как сообщил в телеграм-канале глава города Евгений Писцов, в котельной перемерз трубопровод холодной воды. Пока объект запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного.

«Задача до конца рабочего дня перейти в штатный режим», – заявил мэр.

«Мы в вас верим, иначе мы придем к вам греться», – написала в комментариях к посту одна из жительниц поселка.

В сообществе «Важно Новоберезовский» в соцсети «ВКонтакте» настроены более скептично: «Вторая авария за три месяца, может, пора поискать виновных в такой подготовке к отопительному сезону? Ведь очевидно, что кто-то сидит совсем не там, где должен», – написал пользователь.

Добавим, что сегодня в городе стартует второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы – претенденты, среди которых и Евгений Писцов, должны представить конкурсной комиссии свои программы развития муниципалитета.

Березовский, Елена Владимирова

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