Во второй тур выборов главы Березовского вышли 10 человек

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Березовского назначила второй тур.

Как сообщается на сайте местной думы, собеседование с кандидатами пройдет 28 и 29 ноября. Во второй тур вышли 10 человек. Это действующий мэр Евгений Писцов, спикер думы Алексей Горевой, начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского городского округа Юлия Маслакова, директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор медцентра «Мой доктор», депутат гордумы Светлана Очканова, директор юридической компании «Ненашев и партнеры» Игорь Ненашев, юрист Андрей Еланцев, бизнесмены Сергей Стецов, Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин.

Как уже сообщал «Новый День», эксперты ожидают, что в этом году конкурс в Березовском будет по-настоящему конкурентным. На первом этапе конкурсная комиссия проверила документы кандидатов на предмет их соответствия требованиям к участникам. На втором претенденты представят свою программу развития города.

Действующий глава Евгений Писцов участвовал в конкурсных выборах дважды – в 2015 и 2019 году. В 2015 году его соперником, как и сейчас, был Андрей Еланцев, остальные заявились на конкурс впервые.

Березовский, Елена Владимирова

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