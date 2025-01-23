Проблема «Пехотинского моря» будет решена уже в этом году (ФОТО)

Проблему регулярного затопления перекрестка улицы Пехотинцев и Надеждинской удастся решить уже в 2025 году.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов, строительство коллектора реки Ольховки идет с опережением графика.

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

«По контракту подрядчик должен завершить работы в следующем году, но темп взят высокий. Сдать объект планируется уже в 2025-м. Специалисты проложат 900 метров трубопровода, обустроят 27 дождеприемных колодцев, отремонтируют проезжую часть и тротуары. В результате проблема подтопления перекрестка будет решена», – обещает мэр.

Напомним, «Пехотинским морем» горожане называют огромную лужу, которая уже много лет разливается на улице Пехотинцев после дождей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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