Из-за атаки дронов задержаны рейсы из Кольцово в Казань и Самару

В аэропорту Кольцово задержаны несколько рейсов в города Приволжского федерального округа.

По информации на онлайн-табло, рейс WZ-1069 компании Red Wings Екатеринбург – Казань вместо 8:30 отправится в 11:00, рейс WZ-1033 Red Wings Екатеринбург – Самара перенесен с 09:05 на 11:00, UT-281 компании UTair Екатеринбург – Самара – с 11:50 до 13:00.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Пенза, Самара, Саратов», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube