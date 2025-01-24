В шести аэропортах России введены ограничения по приему и отправке самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова, Ульяновска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Пенза, Самара, Саратов», – говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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