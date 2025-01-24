Новый трамвай «Львенок» вышел на линию в Екатеринбурге (ФОТО)

С сегодняшнего дня по маршруту № 15 в Екатеринбурге начал ходить новый современный трамвай «Львенок». Вагон оборудован 40 сиденьями и способен вместить 161 пассажира, сообщили в пресс-службе мэрии. «У меня 8 лет стажа водителя трамвая. Новая машина, конечно, намного удобнее и комфортнее в сравнении со старыми. Все управление вынесено на джойстик подлокотника – непривычно, ведь раньше приходилось нажимать педали ногами. Ход у трамвая плавный, а внешние камеры, передающие изображение на экран в кабине, упрощают контроль дороги», – поделился впечатлениями водитель трамвая Александр Боровиков.

Салон «Львенка» оснащен шестью USB-разъемами для зарядки гаджетов, климат-контролем и медиакомплексом. В дверные проемы встроены датчики, которые не позволяют закрываться створкам, пока все пассажиры не зашли в вагон.

Фото мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube