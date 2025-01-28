российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 января 2025, 08:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Новый «Львенок» застрял утром в Екатеринбурге

Сегодня утром новый трамвай «Львенок», который в прошлую пятницу начал ходить по маршруту № 15, встал на улице Малышева возле перекрестка с ул. Комсомольской. Вслед за ним на путях встали еще несколько вагонов. К настоящему моменту движение восстановлено.

Вагон для уточнения обстоятельств отправили в депо. «Есть вероятность, что водитель не справился с новой техникой», – рассказали а городской администрации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Новый трамвай «Львенок» вышел на линию в Екатеринбурге (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,