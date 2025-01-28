Новый «Львенок» застрял утром в Екатеринбурге

Сегодня утром новый трамвай «Львенок», который в прошлую пятницу начал ходить по маршруту № 15, встал на улице Малышева возле перекрестка с ул. Комсомольской. Вслед за ним на путях встали еще несколько вагонов. К настоящему моменту движение восстановлено.

Вагон для уточнения обстоятельств отправили в депо. «Есть вероятность, что водитель не справился с новой техникой», – рассказали а городской администрации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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