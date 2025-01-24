Путину представили достижения Урала в области моды (ФОТО)

Достижения Свердловской области в продвижении собственных модных брендов были представлены президенту Владимиру Путину во время заседания Наблюдательного совета АСИ 23 января, сообщили в ДИПе.

«Свердловская область, откуда уже вышло более 120 брендов в области моды, таких как 12 Storeez, Ushatava и многие другие, провела первую международную неделю моды в Екатеринбурге в 2024 году. Меры поддержки для предпринимателей в этой сфере, которые разрабатывает регион, составят достойную конкуренцию столице, явно вырастет много новых проектов и имен», – сказала директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2024 года в Екатеринбурге прошла Международная неделя моды Ural Fashion LAB.

По ее итогам заместитель губернатора Дмитрий Ионин заявил, что неделя моды оказалась достаточно успешной для наших предприятий, и губернатор Евгений Куйвашев уже поручил начать подготовку к следующей – в 2025 году. «Такие мероприятия будут мотивировать рост числа предприятий в отрасли. Сейчас их в регионе около 1100, год назад было около 900. Хочется, чтобы в магазинах были наши уральские бренды по приемлемым ценам, а не только Китай и Турция. На сегодня очень показательно, что в «Домне» 4 дня работал шоурум, и у них все расхватали. Сегодня коллегам важно масштабировать свой бизнес – понятно, что если сшить три костюма, они будут стоить дороже, чем 300 таких же костюмов. Надеюсь, на следующей Неделе моды мы уже сможем оценить подвижки с эту сторону. 49 контрактов с закупщиками универмагов по РФ наши дизайнеры уже заключили», – рассказал Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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