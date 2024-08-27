5000 гостей, 49 контрактов, 2500 шагов по подиуму: первые итоги UF LAB

В Екатеринбурге подвели первые итоги Международной недели моды Ural Fashion LAB. По мнению организаторов, мероприятие, безусловно, удалось.

Как заявил сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора Дмитрий Ионин, неделя моды оказалась достаточно успешной для наших предприятий, и губернатор Евгений Куйвашев уже поручил начать подготовку к следующей – в 2025 году. «Такие мероприятия будут мотивировать рост числа предприятий в отрасли. Сейчас их в регионе около 1100, год назад было около 900. Хочется, чтобы в магазинах были наши уральские бренды по приемлемым ценам, а не только Китай и Турция. На сегодня очень показательно, что в «Домне» 4 дня работал шоурум, и у них все расхватали. Сегодня коллегам важно масштабировать свой бизнес – понятно, что если сшить три костюма, они будут стоить дороже, чем 300 таких же костюмов. Надеюсь, на следующей Неделе моды мы уже сможем оценить подвижки с эту сторону. 49 контрактов с закупщиками универмагов по РФ наши дизайнеры уже заключили», – рассказал Дмитрий Ионин.

Ионин также напомнил, что Неделя моды – это только часть проекта Ural Fashion, в рамках которого, например, уже создан большой интернет-портал, на котором можно найти информацию об уральских дизайнерах одежды – где что купить, что они производят. Еще год назад покупателям приходить выискивать таких производителей по соцсетям. Со временем на базе портала будет открыт маркетплейс.

Общее число гостей недели моды составило более 5000 человек, было представлено 32 бренда, модели сделали 2500 шагов по подиуму. Экономический эффект для области будет подсчитан в ближайшее время, в этом помогут специалисты минэкономики.

Вероятно, в следующем году Неделя моды пройдет в более традиционное для таких событий время – в конце весны. «Должна быть привязка к календарю, чтобы лучше выстроить взаимодействие с дизайнерами, байерами, всеми заинтересованными сторонами процесса. Смотрим на конец весны, это будет более канонично. Нам важно получить обратную связь от наших гостей», – отметил Дмитрий Ионин.

Как уже писал «Новый День», в течение пяти дней в уральской столице работали шоурумы, прошла обширная деловая программа, где профессионалы индустрии делились знаниями с дизайнерами. В мероприятиях приняли участие представители как России, так и Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта, США, Франции, Испании, Узбекистана, ЮАР, Индонезии, Турции. Модные шоу с участием зарубежных и российских дизайнеров прошли с 19 по 23 августа в Ельцин-центре, креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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