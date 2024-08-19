В уральской столице началась Неделя моды (ФОТО)

Сегодня в Музейном комплексе Верхней Пышмы открылась Международная неделя моды UF LAB. Свои коллекции представили российские дизайнеры брендов Ruban из Москвы и Yuliya Skalatskaya из Екатеринбурга, а также зарубежный дизайнер из ЮАР бренда MaxHosa Africa.

Уральский бренд показал свою неоромантичную коллекцию. Дизайнер Юлия Скалатская добавила эксцентричности женственным и классическим вещам: украсила образы цветными колготками, очками и другими аксессуарами. Дизайнеры московского бренда сестры Алиса и Юлия Рубан представили первую за несколько лет подиумную коллекцию SS25. Они продолжили работу с любимыми материалами, такими как замша, шёлк и трикотаж, а также вернули аксессуарную линейку. В коллекцию зарубежного дизайнера вошли африканские накидки, юбки и кардиганы с авангардными геометричными принтами – бренд вдохновлялся историей и культурой южноафриканского народа коса.

Показ собрал представителей fashion-индустрии, звёзд сцены и кино, ведущих и репортёров, блогеров и инфлюенсеров, селебрити из сфер спорта и гастроиндустрии.

Гостями UF LAB стали Сергей Зверев, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Диана Пожарская, Юлия Барановская.

Международная неделя моды UF Lab – одна из составляющих проекта U'Fashion, направленного на развитие и масштабирование дизайнеров Свердловской области, продвижение отечественных брендов, а также формирование имиджа Екатеринбурга как одной из модных столиц. По данным Fashion Consulting Group, в Екатеринбурге базируется каждый десятый российский фэшн-бренд.

В течение пяти дней в уральской столице будут работать шоурумы, запланирована обширная деловая программа, где дизайнеры смогут почерпнуть знания от профессионалов индустрии. В мероприятиях примут участие представители как из России, так и из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта, США, Франции, Испании, Узбекистана, ЮАР, Индонезии, Турции. Модные шоу с участием зарубежных и российских дизайнеров будут проходить с 19 по 23 августа в Ельцин-центре, креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи.

«Уникальность в том, что такое мероприятие в Екатеринбурге проходит впервые. Все мы прекрасно понимаем, что многие западные бренды покинули Россию, но, как оказалось, у нас очень много талантливых дизайнеров, людей, которые работают в fashion-индустрии. Более 5000 участников из 15 государств примут участие в неделе моды. И я считаю, что это успешный проект, который будет проходить в Екатеринбурге ежегодно, на постоянной основе», – отметил на открытии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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