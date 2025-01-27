Начальник Уралуправтодора стал фигурантом уголовного дела

В Ивановской области возбуждено уголовное дело о даче взятки руководителю ФКУ «Уралуправтодор».

Как сообщает прокуратура Ивановской области, два руководителя коммерческих организаций обвиняются в даче ему взятки в виде услуг стоимостью не менее 12 млн рублей. Обвиняемые арестованы.

По версии следствия, фигуранты руководят организациями, которые ремонтируют дороги более чем 10 регионах РФ, в том числе в Ивановской, Новгородской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областях и других субъектах.

Предположительно обвиняемые передали начальнику Уралуправтодора взятку в виде услуг имущественного характера – ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 млн рублей. Взятка предназначалась за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов в указанной сфере.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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