Что известно об уголовном деле экс-начальника Уралуправтодора

Фигурант уголовного дела в отношении одного из топ-менеджеров Уралуправтодора, о котором уральские СМИ стали писать сегодня утром, – это экс-начальник предприятия Алексей Борисов. Информацию подтвердили «Новому Дню» несколько источников. Его обвиняют в коррупции в особо крупном размере. По данным следствия, сумма может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

Борисова назначили на Урал в 2016 году. Тогда его называли лоббистом Ротенбергов. Еще в 2009 году Борисов был заместителем главы ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России» (ФГУ ДСД «Центр»). В июле того года состоялись несколько аукционов, связанных с содержанием трассы М4 «Дон». Наиболее внушительны и примечательны два из них. В первом случае победителем аукциона стало ООО «Дорога», которому был отдан заказ стоимостью 2,747 млрд рублей. Во втором случае – ОАО «Донаэродорстрой», получившее три контракта в трех конкурсах суммарной стоимостью 14,885 млрд рублей.

Соучредителями обеих корпораций на тот момент числились родные дорожного функционера. В соучредители «Дороги», согласно данным ЕГРЮЛ, входил Вилорик Васильевич Борисов – отец чиновника. Не менее интересна корпорация «Донаэрострой», купившая в 2009 году достаточно мощный актив – ОАО «Дорстрой». Членами совета директоров ОАО «Дорстрой» являются в числе прочих сам Борисова Е.А. (жена Борисова А.В.), Бойко С.А. (брат жены Борисова А.В.).

В Екатеринбурге Алексей Борисов проработал до конца 2019 года, а после перешел на работу ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Оттуда он ушел спустя полгода, хотя контракт предполагал пятилетнюю работу.

По данным «Ивановских новостей», Борисова, работающего до последнего времени заместителем генерального директора Управления вневедомственной охраны Минтранса, задержали за взятку в размере 12 млн рублей от Гаджи Ферояна, председателя совета директоров АО «ДСУ-1», и предпринимателя Мурата Ферояна.

Екатеринбург, Елена Сычева

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