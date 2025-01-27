Экс-глава министерства госимущества Свердловской области Алексей Пьянков вернулся из зоны СВО. Бывшего чиновника заметили в Екатеринбурге. По некоторым данным, он прекратил контракт.

Верховный суд России в июле прошлого года признал постановление от ноября 2022 года о мобилизации Пьянкова незаконным. Экс-чиновника должны были вернуть из зоны СВО под следствие. Однако после этого, по данным собеседников агентства, бывший чиновник подписал контракт. Прослужив еще какое-то время, Пьянков получил награду по неподтвержденным данным, это может быть орден «За военные заслуги», который вручается, например, за образцовое исполнение служебных обязанностей или за обеспечение обороноспособности РФ.

Контрактники, в соответствии с ФЗ, не могут вернуться по истечении срока контракта, если в стране действует в том числе указ о частичной мобилизации, поэтому контракты продлеваются. Исключение составляют те, кто получил ранения, и не могут дальше выполнять воинские обязанности, либо те, кто удостоился наград.

Екатеринбург, Елена Сычева

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