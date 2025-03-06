Экс-глава МУГИСО Пьянков поздравил женщин-медиков как участник СВО

Бывший министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков сегодня поздравил с наступающим Международным женским днем сотрудниц Свердловского госпиталя для ветеранов войн.

Как сообщили в ДИПе, женщины-медики получили поздравления «от первого заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Жукова, участника специальной военной операции Алексея Пьянкова и волонтеров Всероссийского студенческого корпуса спасателей».

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году в отношении Пьянкова было возбуждено уголовное дело по «коррупционной» статье, несколько месяцев министр провел под арестом. В июне 2021 года Алексею Пьянкову и его бывшим замам Артему Богачеву и Константину Никанорову, а также еще восьмерым фигурантам было предъявлено обвинение за растрату государственной собственности и злоупотребление должностными полномочиями. К пяти эпизодам коррупции добавились еще десять по вышеупомянутым статьям. Кроме того, Пьянкову вменяют создание ОПГ – организованной преступной группы, которая действовала на территории региона в течение пяти лет, с 2012 по 2016 гг.

В ноябре 2022 года Алексей Пьянков ушел добровольцем на СВО. В начале 2025 года бывшего чиновника снова стали замечать в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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