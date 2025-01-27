В Свердловской области ожидаются сильные снегопады

Погода на Среднем Урале значительно поменяется на этой неделе. Как сообщает Уралгидрометцентр, через регион пройдут сразу три циклона, которые принесут с собой снегопады. Высота снежного покрова поднимется на 6-11 сантиметров. Также ожидаются существенные колебания температуры воздуха от 0° до -19 °C на юге Свердловской области и до -25° на севере.

По прогнозам синоптиков, сильные снегопады начнутся в ночь на 28 января и продолжатся до 30 января. В МЧС просят водителей ограничить дальние поездки и быть предельно осторожными за рулем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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